Un affare ben impostato, saltata sul più bello.Eppure l'olandese del Barcellona era la prima scelta, il rinforzo giusto per Allegri, come confessato da Pavel Nedved prima della sfida di campionato contro la Sampdoria: "Può giocare sia al posto di Vlahovic sia al suo fianco e abbiamo guardato anche lui ovviamente, perché è in uscita dal Barcellona". E allora cosa è successo?Su questo fronte la Juve era pronta a rinunciare ad alcuni bonus legati ancora al trasferimento di Pjanic per agevolare lo sbarco dell'ex Lione a Torino, ma non ha potuto fare nulla di fronte alle richieste del suo entourage. Durante la trattativa con il Manchester United per Rabiotdopo la scelta del francese di non accettare i Red Devils e di tornare a libro paga dei bianconeri) a. L'olandese avrebbe risposto chiedendo una cifra maggiore rispetto a quella iniziale, superiore ai 9 milioni di euro, forte di un interesse concreto dalla Premier League (Manchester United, soprattutto, e Newcastle). Da lì la scelta della Juve di alzare bandiera bianca.: Depay non ha chiesto più soldi ed era pronto a partire per Torino.