Gian Marco Crespi, arrivato alla Juve Next Gen a gennaio dal Crotone ( era in prestito al Picerno, è stato uno dei grandi protagonisti della vittoria sul Foggia che è valsa la qualificazione alla finale di coppa Italia di serie C. Sua, infatti, la parata decisiva nelle lotteria dei rigori su Di Noia. Il portiere è stato convocato per la prima volta da Max Allegri per la gara di Europa League contro il Nantes.