Juventus, primi sondaggi dall'estero per Soulé: si muove una big

Matias Soulé accende il mercato. In prestito dalla Juventus al Frosinone, il futuro del classe 2003 è quello di una possibile cessione: a Torino, nonostante la grande fiducia nel giocatore, non chiudono infatti le porte rispetto ai tanti interessamenti internazionali.



Si muove il Bayern Monaco. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, il suo entourage sarebbe entrato in contatto con un intermediario che lavora soprattutto con il massimo campionato tedesco. Dalla Germania, i primi sondaggi sarebbero prevedibilmente partiti dal Bayern, non l'unico club: interessati anche il Borussia Dortmund, il Lipsia e il Bayer Leverkusen.



La fila in Premier. Soulé, in ogni caso, riscuote un certo gradimento anche in Inghilterra: Crystal Palace, Newcastle, Brentford e Southampton (legato al possibile riscatto di Alcaraz), nel caso in cui torni in Premier League, stanno valutando il suo profilo.