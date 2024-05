Juventus, Rabiot va k.o.: chiude la stagione con 90' di anticipo. E il rinnovo è ancora in bilico

Getty

L'allenamento della vigilia dell'ultima giornata di campionato contro il Monza dà una cattiva notizia al tecnico della Juventus Paolo Montero: contro i brianzoli, a causa di unalla coscia destra. Per lui stagione finita, e attenzione al contratto: potrebbe aver già giocato la sua ultima partita con indosso la maglia bianconera, se non sarà trovato un accordo.- 35 presenze, 5 gol e 3 assist nella stagione che volge al termine con la Juventus, culminata con la vittoria della Coppa Italia nella finale di Roma contro l'Atalanta. Il contratto, rinnovato di un anno nell'ultima occasione, non è stato più rivisto: adesso manca poco più di un mese alla scadenza.

Intanto, quella contro il Monza sarà sicuramente: è previsto un tributo al terzino brasiliano da parte dell'Allianz Stadium, la sua casa dal 2015 a oggi.