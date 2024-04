Juventus, recupero lampo per Szczesny: l'indizio social e la scelta di Allegri verso Cagliari

(dopo le precedenti sessioni individuali e personalizzate). Il portiere polacco della Juventus, a un giorno dalla sfida contro il Cagliari, può ritornare a disposizione di Massimiliano Allegri in vista della 33esima giornata del campionato di Serie A.Ad annunciarlo, in conferenza stampa, è stato lo stesso mister livornese che valuterà, in queste 24 ore e poco più, se affidare la difesa della porta bianconera a Szczsny o a Mattia Perin, pronto a scendere in campo: "".

, ricordiamolo,Il portiere, che era stato medicato sul rettangolo verde di gioco dell’Olimpico Grande Torino, aveva comunque terminato regolarmente la partita, prima di sottoporsi agli esami di rito che hanno rilevato la problematica che ha costretto il polacco all’operazione, solamente quattro giorni fa. Un intervento, perfettamente riuscito, eseguito dal dott. Tubino alla presenza del medico sociale Marco Freschi, presso l’ospedale di Chivasso.

Un messaggio da parte di Tek



Sound on pic.twitter.com/CakndCCVEt — JuventusFC (@juventusfc) April 18, 2024

Un indizio, sulla disponibilità in vista di domani di Szczesny, è arrivato direttamente dagli account social della Vecchia Signora. Infatti, è stato postato un video che ritraevaPerin, in ogni caso, sarà sicuramente tra i pali martedì sera, per il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro la Lazio. T