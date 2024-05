Juventus, riecco Allegri: "Fagioli può essere un esempio. Noi allenatori dobbiamo essere un riferimento"

dopo i fatti della finale di Coppa Italia del 15 maggio scorso. Una situazione che potrebbe avere peraltro strascichi legali, nel caso in cui i legali del club bianconero ravvisassero gli estremi per un’interruzione del rapporto contrattuale in essere fino a giugno 2025 “per giusta causa”. L’allenatore livornese è intervenuto, in videoconferenza, alla presentazione del progetto Informateen avvenuto presso la sede del CONI a Roma. Tra i temi toccati da Allegri, tornato recentemente in campo dopo la squalifica di 8 mesi per scommesse.- Queste le sue dichiarazioni, raccolte dall’Ansa: "Più stiamo addosso ai ragazzi, più informazioni gli diamo e più probabilità avranno di condurre un'ottima vita". Allegri si è poi soffermato su un discorso più generale, relativo alle abitudini e alle problematiche affrontate dai giovani di oggi che si approcciano allo sport: "Ci sono meno ragazzi che fanno sport che insegna disciplina, valori e rispetto. Ti tiene lontano dai pericoli.".