Juventus-Roma 3-1

Marcatori: p.t. 27' Ronaldo (J), 38' Bentancur (J), 48' Bonucci (J); s.t. Buffon aut. (pro R)

Assist: p.t. 27' Higuain (J), 38' Douglas Costa (J), 48' Douglas Costa (J)

Juventus (4-3-3): Buffon; Danilo (41' p.t. Cuadrado), Rugani, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot (31' s.t. Matuidi); Douglas Costa (22' s.t. Ramsey), Higuain, Cristiano Ronaldo. A disp. Szczesny, Pinsoglio, De Ligt, Dybala, Pjaca, Emre Can, Bernardeschi, Coccolo. All. Sarri.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi (23' s.t. Veretout), Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Diawara (31' s.t. Bruno Peres); Under, Pellegrini, Kluivert (1' s.t. Santon); Kalinic. A disp. Cardinali, Fuzato, Juan Jesus, Cetin, Fazio, Spinazzola, Estrella. All. Fonseca.

Arbitro: Rocchi di Firenze.

V.A.R.: Banti di Livorno.

Ammoniti: p.t. 31' Cristante (R); s.t. 29' Higuain (J), 35' Matuidi (J).