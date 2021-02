La 21esima di Serie A comincia con un anticipo di lusso, al Franchi va in scena Fiorentina-Inter, con i nerazzurri che sperano di interrompere il digiuno di vittorie in trasferta che dura da più di un mese e sorpassare momentaneamente il Milan in testa alla classifica. Per gli esperti, si legge in una nota, la squadra di Conte è ampiamente favorita, a 1.57, la viola si è allontanata dalla zona pericolosa della classifica grazie ai 4 punti con Crotone e Torino, ma il successo sembra difficile, a 6.25, il pareggio è a 4.00. Anche gli scommettitori credono nel successo interista, 9 su 10 hanno scelto il segno 2. Il big match di giornata è però Juventus-Roma, scontro diretto per la Champions League. I bianconeri, con 4 successi consecutivi nelle ultime 5, sono quarti a 39 punti, mentre i giallorossi occupano il terzo posto, con un punto di vantaggio. Le quote favoriscono la squadra di Pirlo, a 1.75, la vittoria allo Stadium degli uomini di Fonseca sale a 4.50, a 4.00 il segno X. Il 93% degli scommettitori punta sulla Juventus. In casa Roma sembra essersi ricomposta la frattura tra Fonseca e Dzeko, il bosniaco torna a disposizione per il match ma difficilmente partirà titolare: sul tabellone si punta sull’opzione “entra e segna”, data a 6.00.

Dopo il ko con la Lazio, l’Atalanta è scivolata al settimo posto e vuole subito tornare alla vittoria per guadagnare punti preziosi. Nella sfida interna con il Torino ha ottime chance, anche se i granata sono imbattuti dall’arrivo in panchina di Nicola, la Dea è proposta a 1.42 contro il 7.50 ospite e il 4.75 del pareggio. Il Napoli deve vedersela con un Genoa rinato con l’arrivo in panchina di Ballardini, i rossoblù si sono allontanati dalle zone calde dalla classifica grazie a 3 vittorie e 1 pareggio nelle ultime 4. Il pronostico però vede azzurro, con il Napoli avanti a 1.67, il successo genoano è a 5.25, il pareggio si gioca a 3.75.

Milan – Crotone è un testacoda dall’esito scontato, i rossoneri resistono al primo posto e sono nettamente favoriti, a un rasoterra 1.22, si sale a ben 13 volte la posta per l’impresa dei calabresi a San Siro, alta anche la quota pareggio, a 6.50. Ibrahimovic sembra avere un problema con i rigori, con il Bologna ha sbagliato il quarto in questa stagione, l’opzione di una rete dal dischetto con il Crotone è a 6.00, ma come marcatore è a un rasoterra 1.55. La Lazio va a caccia della sesta vittoria consecutiva, dopo il successo con l’Atalanta i biancocelesti si sono rilanciati nella corsa Champions e non vogliono fermarsi. All’Olimpico arriva il Cagliari in netta flessione e a caccia di punti salvezza, ma l’impresa dei sardi si presenta proibitiva: il successo dei biancocelesti è a 1.38, la vittoria rossoblù sale a 7.50, il pareggio vale 5.00. Sicuri gli scommettitori, il 97% ha puntato sulla vittoria laziale.