La Juventus tratta Cristiano Ronaldo e il titolo in borsa dei bianconeri si impenna, con un +11,19% impressionante. Di fronte a questa situazione, la società campione d'Italia comunica: "Su richiesta della Consob, in relazione alle notizie diffuse recentemente dagli organi di stampa, Juventus Football Club S.p.A. precisa che durante la Campagna Trasferimenti la Società valuta diverse opportunità di mercato e all’eventuale perfezionamento delle stesse fornirà adeguata informativa nei termini di legge".



Un atto dovuto quello della Juventus, di fronte alla richiesta della Consob. In attesa che le opportunità di mercato (leggasi: Cristiano Ronaldo) da 'eventuali' diventino 'concrete'.