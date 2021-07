Il ritorno diera previsto nella giornata di oggi e il portoghese non ha cambiato programmi. Il jet diè atterrato a Torino pochi minuti fa, intorno alle 15:10, e da domani è prevista la sua presenza alla Continassa per la ripresa degli allenamenti con la squadra. E così Ronaldo è pronto a rimettersi al servizio di, con il mercato che non prevede attualmente un suo addio.