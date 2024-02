Juventus-Rugani, la verità sul rinnovo

E ora è Daniele Rugani ad avere fretta. Il difensore centrale della Juventus è in scadenza di contratto, ma il suo agente Davide Torchia è uscito allo scoperto (“Il rinnovo di Rugani? La Juve ha sempre dato grande positività nei suoi confronti. Da parte nostra c’è totale apertura per il rinnovo e un accordo si può trovare. La domanda da fare adesso è: ci chiameranno?”, le parole a TvPlay) dichiarando di non aver ancora ricevuto una chiamata ufficiale da parte della dirigenza bianconera per parlare di un rinnovo di contratto. Che rimane la prima opzione del difensore, forse l'unica, da prendere in considerazione. Almeno per ora. Ma stando a quanto rimbalza sulle frequenze di radiomercato, questa condizione è destinata a cambiare da maggio in poi: ancora un paio di mesi di esclusiva attesa per privilegiare la Juve, poi la coppia Rugani-Torchia comincerà a sondare realmente il mercato. Ma quella chiamata arriverà? Al di là dei tempi, la sensazione è che possa effettivamente arrivare, per poi proporre un nuovo contratto che vedrà una riduzione sensibile di quell'ingaggio da 3 milioni netti più bonus ormai figlio di un altro tempo e di un'altra Juve. Niente che preoccupi o spaventi Rugani, determinato a restare nella Torino bianconera ancora a lungo. E infatti aspetta. Ma non tutta la vita, come direbbero pure i Ricchi e Poveri...