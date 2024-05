gettyimages

fresco di rinnovo di contratto fino al 2026, parla ai microfoni di Dazn prima del match con il Monza: "Devo dire che sarò sicuramente emozionato perché Alex è stata una persona fantastica per tutti gli anni che sono stato qua, è stato meraviglioso, non mi ricordo un episodio negativo di Alex sia fuori che dentro il campo. Quindi tutti noi della squadra, che lo abbiamo conosciuto bene, sapremo quanto ha dato alla Juventus e quanto è stato importante per noi".JUVENTUS (3-4-3): Perin; Danilo, Rugani, Alex Sandro; Weah, Fagioli, Alcaraz, Iling; Chiesa, Milik, Yildiz. All. Montero

MONZA (3-4-2-1): Sorrentino; Izzo, P. Marì, D’Ambrosio; Birindelli, Pessina, Gagliardini, Pereira; Colpani, Carboni; Mota Carvalho. All. Palladino