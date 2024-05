Non solo Andrea Cambiaso. È giornata di rinnovi per lache dopo l'esterno italiano ha messo nero su bianco e reso ufficiale un altro prolungameto contrattuale il protagonista questa volta èdifensore centrale classe 1994 che ha messo nero su bianco il rinnovo del suo precedente accordo in scadenza 30 giugno 2024 e portato al 30 giugno 2026. In bianconero dal 2021, in bianconero ha all'attivo 147 presenze 11 gol e 1 assist con 6 scudetti, 4 coppe italie, 2 supercoppe italiane 1 coppa italia primavera e 1 supercoppa primavera vinta a Torino.Ancora insieme! Daniele Rugani e la Juventus saranno insieme per altri due anni. È ufficiale, infatti, il suo rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2026.





