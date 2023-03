Juventus-Sampdoria, in scena all'Allianz Stadium di Torino alle 20.45, è il secondo posticipo della 26esima giornata di Serie A: di seguito gli episodi arbitrali più discussi, analizzati dalla moviola di Calciomercato.com.





Juventus-Sampdoria ore 20.45

Arbitro: Prontera di Bologna

Assistenti: Costanzo-Passeri

Iv: Rapuano

Var: Di Bello

Avar: Longo S.



65' - Penalty per la Juve. Cuadrado già in caduta viene tirato giù in area da Augello, per il direttore di gara è calcio di rigore.



64' - Rabiot trova la sua doppietta personale con una gran conclusione di sinistro al volo. Rete che però ha avuto bisogno anche di un chek review dal VAR per un presunto tocco di mano del francese, che secondo l'arbitro colpisce col petto, anche se restano dubbi.



44' - Episodio dubbio in area di rigore blucerchiata, quando Vlahovic cade dopo un contatto con l'estremo difensore della Samp. Prontera lascia correre, così come anche il VAR che non interviene.