Juventus-Sassuolo 1-2



Marcatori: pt 44′ Frattesi (S); st 31' McKennie (J), 49' Lopez (S).



Assist: pt 44' Defrel (S); st 31' Dybala (J), 49' Berardi (S).



Juventus (4-4-2): Perin; Danilo (35' st Kulusevski), Bonucci, De Ligt, De Sciglio (12′ pt Alex Sandro); Chiesa, McKennie, Locatelli (35' st Arthur), Rabiot (1' st Cuadrado); Dybala, Morata (18' st Kaio Jorge). All. Allegri. A disp. Szczesny, Pinsoglio, Chiellini, Ramsey, Pellegrini, Rugani, Bentancur. All. Allegri.



Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur (41' st Harraoui), Ayhan, Ferrari, Rogerio; Frattesi (26' st Henrique), Lopez; Berardi, Raspadori (17' st Scamacca), Traoré (41' st Harraoui); Defrel (26' st Toljan). A disp. Satalino, Pegolo, Goldaniga, Magnanelli, Peluso, Samele. All Dionisi.



Arbitro: Sacchi di Macerata.



Var: Ghersini di Genova.



Ammoniti: pt 31′ Defrel (S); st 13' Berardi (S), 16' Rogerio (S), 18' Cuadrado (J), 27' Traore (S), 41' Muludr (S).