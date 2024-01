Juventus-Sassuolo: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Juventus-Sassuolo (martedì 16 gennaio 2024 con calcio d'inizio alle ore 20.45 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la ventesima giornata di campionato in Serie A, la prima nel girone di ritorno. I bianconeri si presentano a questa sfida al secondo posto in classifica con 46 punti, 27 in più dei neroverdi (a quota 19), che li hanno battuti all'andata. Allegri deve ancora fare a meno di Kean oltre agli squalificati Gatti, McKennie, Fagioli (scommesse) e Pogba (doping). Dall'altra parte Dionisi non può contare su Defrel, Obiang, Racic, Toljan e Vina.



LE PROBABILI FORMAZIONI



JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Rugani, Bremer, Danilo; Cambiaso, Miretti, Locatelli, Iling jr., Kostic; Vlahovic, Yildiz. All. Allegri.



SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Missori, Erlic, Ferrari, Pedersen; Boloca, Matheus Henrique; Berardi, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. All. Dionisi.