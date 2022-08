Vincono tutte, ora tocca alla Juve. La squadra di Massimiliano Allegri si prepara al debutto in campionato contro il Sassuolo di Dionisi per scacciare le sensazioni negative del precampionato (e soprattutto della netta sconfitta per 4-0 contro l’Atletico Madrid del grande ex Alvaro Morata). All’Allianz Stadium, calcio d’inizio alle 20:45 (match trasmesso in tv e streaming da Dazn).



LE ULTIME - Tanta curiosità tra i bianconeri per vedere subito all’opera in Serie A i nuovi acquisti Di Maria, Bremer e Kostic (probabile panchina). Tra i pali, vista l’indisponibilità di Szczesny, toccherà a Perin, mentre davanti ci sarà Vlahovic a reggere l’attacco. Per i neroverdi, tanta attesa per i colpi Pinamonti e Thorstvedt. Probabile l'assenza di Raspadori, sempre più vicino al trasferimento al Napoli.



PROBABILI FORMAZIONI



JUVENTUS (4-4-1-1): Perin; Danilo, Bonucci, Bremer, De Sciglio; Cuadrado, Zakaria, Locatelli, McKennie; Di Maria, Vlahovic.



SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Muldur, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Henrique, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Ceide.