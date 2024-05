Juventus, Scanavino: 'Aspettative per stasera? Vincere'

33 minuti fa

Arrivato presso la sede del CONI al Foro Italico di Roma, dove è prevista l'assemblea di Lega Serie A a poche ore dalla finale di Coppa Italia tra Juventus e Atalanta, l'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta non si è sbilanciato davanti alla richiesta di un pronostico per il match di questa sera: "Saremo spettatori", si è limitato a dire il dirigente nerazzurro.



Per la Juventus sono presenti, invece, Ferrero, Calvo e Scanavino, con quest'ultimo che ha sottolineato: "Aspettative per stasera? Vincere ovviamente".