Juan Miranda e la Juve, prove di matrimonio. Il terzino spagnolo classe 2000 piace tantissimo a Fabio Paratici che già la scorsa estate aveva provato a portarlo in bianconero. All'interno di una trattativa ampia con il Barcellona, che comprende i nomi di Matheus Pereira e Marques, Paratici ha formalizzato una nuova offerta per il nativo di Olivares. All'interno del nostro focus video tutti i dettagli della seconda missione juventina per Miranda.