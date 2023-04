L'udienza al Collegio di Garanzia del Coni per il ricorso della Juventus sulla penalizzazione di 15 punti per il caso plusvalenze si è ufficialmente conclusa e, all'uscita dalla Sala d'Onore del Coni, i legali bianconeri coordinati dall’avvocato Maurizio Bellacosa hanno confermato le ottime sensazioni spiegando la propria tesi difensiva ribadendo che "la sentenza è piena di errori, sbagliata e che va annullata”.



NUMERI IRRILEVANTI - “Sono numeri irrilevanti, circa 60 milioni di euro" in un triennio che corrispondono ad "appena il 3,6% dei ricavi", che corrispondono a 1 miliardo e 600 milioni. Ma non solo". L'avvocato sottolinea anche che "non c’era alterazione sul campo, non c’era un vantaggio illecito conquistato sul campo e che le plusvalenze non fanno guadagnare vantaggio competitivo sul campo”.



RICHIESTA - Il professor Bellacosa, ha richiesto solo “una applicazione serena e rigorosa delle norme di diritto. Il ricorso non è certo in base a cavilli. Chiediamo l'annullamento secco, senza quindi rinvio di una sentenza che è una nave senza rotta, una nave alla deriva che poi naufraga. Se dovesse passare il modo di giudizio della Corte federale d’appello, sarebbe un precedente gravissimo”.