Juventus, senti l'agente di Zaccagni: 'Non sentiamo la Lazio da 40 giorni, ci guarderemo attorno'

33 minuti fa

1

Oltre a Felipe Anderson, la Lazio rischia di perdere pure Mattia Zaccagni. Il brasiliano è in scadenza di contratto a giugno e sta trattando con la Juventus, data sulle tracce dell'altro esterno d'attacco biancoceleste. Classe 1995, Zaccagni è arrivato nell'estate del 2021 dall'Hellas Verona per 7,3 milioni di euro ed è sotto contratto fino a giugno 2025 con un ingaggio da 2 milioni di euro netti all'anno.



PAROLE FORTI - Il suo agente Mario Giuffredi al Corriere di Roma fa il punto sulla trattativa per il prolungamento dell'accordo con la Lazio: "Sono quaranta giorni che non sento nessuno dal club. Non so se Lotito ha altro da fare, ma evidentemente il rinnovo del mio assistito non è la sua priorità, altrimenti il tempo per sistemare il problema lo troverebbe. In estate ci guarderemo attorno".