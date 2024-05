Juventus, sfida al Milan per Zirkzee: il fattore tempo e... Thiago Motta

. Dopo il divorzio con Massimilianoe l'interregno di Paolodurante le ultime due giornate di questo campionato, i bianconeri sono pronti a ripartire dain panchina.- L'allenatore che ha portato il Bologna in Champions League ha già fornito le proprie indicazioni al dirigente Cristiano: Michelein porta, Riccardoin difesa, Teuna centrocampo e (almeno nei pensieri di Thiago Motta) Joshuain attacco.

- Il centravanti olandese, costretto a saltare per infortunio la fase finale di Euro 2024, è anche nel mirino del Milan. I rossoneri sonodi lusso.. Infatti i rossoneri possono spendere subito il budget a disposizione, a differenza dei bianconeri. I quali, prima di potersi muovere su un nuovo attaccante in entrata, devono lavorare sul mercato in uscita. In questo senso, oltre a cercare una nuova sistemazione ad almeno uno tra Moisee Arkadiusz, la cessione eccellente può arrivare dalla coppia titolare di quest'anno composta da Federicoe Dusan. Occhio alle (grosse) sorprese.