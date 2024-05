Juventus, sgarbo di Montero ad Alex Sandro? Cos'è successo

36 minuti fa

2

La rocambolesca gara tra Bologna e Juventus ha visto i bianconeri, sotto di tre reti, rimontare la squadra di Thiago Motta, anche grazie ai cambi offensivi di Paolo Montero. Al Dall'Ara sono entrati, tra gli altri, Fagioli e Yildiz ma, pur riscaldandosi a lungo, non ha fatto ingresso in campo Alex Sandro. Una notizia questa da segnalare perché il brasiliano, con due presenze in più da fare nelle ultime due gare di questa Serie A, avrebbe scalzato Pavel Nedved nell'olimpo degli stranieri con più presenze nella storia del club.



Un record, quello del ceco, che dunque resiste e resisterà. Il brasiliano era a -1 dalle 327 presenze complessive con la maglia della Juventus di Nedved e ora Alex Sandro può al massimo raggiungerlo nell’ultima contro il Monza. A 33 anni e dopo nove stagioni a Torino, l'ex Porto si appresta a salutare la società dopo aver vinto cinque volte lo scudetto, cinque la Coppa Italia e due volte la Supercoppa.