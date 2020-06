Mattia De Sciglio si ferma, di nuovo. Il terzino della Juventus ha accusato un dolore muscolare alla coscia sinistra dopo un allungo in fascia. Problemi ora per Sarri, che deve fare a meno anche di Alex Sandro. Contro il Bologna è entrato Danilo a sinistra, con Cuadrado titolare a destra. Ma per l'immediato futuro, viste le tante partite ravvicinate, se l'infortunio di De Sciglio sarà lungo, è un bel problema per i bianconeri.