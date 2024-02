Juventus, si rivede Kean: ecco quando può tornare in campo

Redazione CM

La Juventus è tornata al successo contro il Frosinone e ora si prepara per il prossimo impegno, una sfida delicata. Domenica 3 marzo la squadra di Massimiliano Allegri è attesa al Maradona per affrontare il Napoli nella 27esima giornata di Serie A (calcio d'inizio ore 20.45) e dalla Continassa arriva una novità.



SI RIVEDE KEAN - Nella seduta svoltasi oggi sotto l'abbondante pioggia che caratterizza questi giorni, i bianconeri hanno rivisto Moise Kean: l'attaccante classe 2000 ha svolto buona parte dell'allenamento con la squadra e le sue condizioni sono in miglioramento. Hanno lavorato a parte gli infortunati già noti: Danilo, Mattia Perin, Mattia De Sciglio, Weston McKennie e Adrien Rabiot.



QUANDO PUO' TORNARE IN CAMPO KEAN - Una risorsa in più per l'attacco della Juve, ma non è detto che Allegri possa averlo subito: difficile infatti che Kean possa rientrare tra i convocati per la partita con il Napoli, più probabile che il rientro avvenga il turno successivo contro l'Atalanta (domenica 10 marzo, ore 18).



DA QUANTO NON GIOCA KEAN - Un rientro che Kean attende ormai da quasi tre mesi, perché l'ultima presenza dell'attaccante classe 2000 risale all'8 dicembre 2023, proprio contro il Napoli prossimo avversario della Juventus. In questa stagione le presenze sono 12 per Moise, che non ha ancora messo a segno alcun gol.



PER LA JUVE E PER SPALLETTI - Kean si prepara al rientro per provare a ritagliarsi spazio nella Juve in questo finale di stagione, un passaggio fondamentale anche per giocarsi le proprie carte in ottica Nazionale. Il ct azzurro Luciano Spalletti non ha chiuso le porte e lo ha citato tra i nomi spendibili per il ruolo di 9 verso EURO 2024, ma le possibilità di entrare nella lista definitiva dei 23 convocati dell'Italia sono risicate e passano da un riscatto netto attraverso il campo negli ultimi mesi di campionato.