Secondo quanto riportato dai media turchi, il Galatasaray è pronto a offrire una proposta alla Juventus per Zakaria. Il centrocampista, attualmente in forza al Chelsea in prestito, tornerà a Torino, ma il suo futuro, con molta probabilità, sarà ancora una volta lontano dall'Allianz Stadium, nonostante il contratto in scadenza nel 2026. Il club di Istanbul sta pensando ad una trattativa basata sulla formula del trasferimento temporaneo. Una eventualità che la Juve potrebbe prendere in considerazione.