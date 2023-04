Con la rete segnata contro la Lazio, Adrien Rabiot arriva a 10 reti stagionali. Record personale per il francese, che non era mai andato oltre le 5 reti in tutte le competizioni. Nella Juventus un exploit simile non si vedeva da 7 anni con Paul Pogba, che si fermò proprio a 10 reti al termine della stagione 2015/16, l'ultima della sua prima parentesi in bianconero.