Juventus, Soulé festeggia il compleanno con Dybala e Paredes: super-sfida a teqball

11 minuti fa



Matias Soulé ha compiuto 21 anni ieri. Il trequartista argentino della Juventus ha festeggiato in serata in una villa con piscina e giardino alle porte di Frosinone, dove sta giocando questa stagione con la formula del prestito.



GLI INVITATI - Oltre ad amici e famigliari, presenti i compagni di squadra (tra i quali Barrenechea, Kaio Jorge, Lirola, Cerofolini, Lusuardi e Reinier) e tre ex calciatori bianconeri: il difensore olandese Dean Huijsen, il centrocampista e l'attaccante argentino Leandro Paredes e Paulo Dybala, ora tutti alla Roma.



LA SFIDA - Nella lunga tavolata preparata all'aperto il piatto forte è stato l'asado (carne argentina alla griglia). Dopo mangiato si è giocato a carte e a teqball (calcio-tennis-tavolo), con Soulé in coppia con Barrenechea che ha dato spettacolo contro Dybala e Paredes. La festa si è conclusa con il tradizionale taglio delle torte: una gialla e azzurra (i colori sociali del Frosinone) e l'altra albiceleste in onore della nazionale argentina.