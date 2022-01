Matias Soulé, talento argentino della Juventus U23, parla ai microfoni de La Capital di Mar de la Plata: "Tutto quello che è successo nel 2021 è stato incredibile, a metà anno sono andato ad allenarmi con i più grandi. Poi è arrivato il debutto, qualcosa che sognavo sin da quando ero piccolo. E ancora di più in un club come la Juve, uno dei primi cinque al mondo. Poi c'è stata la convocazione in Nazionale: tutto incredibile. È stato tutto velocissimo, non me l'aspettavo. Ma voglio sempre di più, non sono soddisfatto. So di non aver ottenuto ancora nulla, ma quello che ho fatto mi è piaciuto al massimo”.



Su Dybala: "È un genio in tutti i sensi, fuori e dentro al campo. Mi ha aiutato nelle prime trasferte, come Bentancur o Morata che parlano spagnolo. Mi sono integrato bene: giochiamo alla playstation, usciamo".



Su Cristiano Ronaldo: "Dopo l'allenamento, a pranzo, una volta sono stato con lui e Dybala. Abbiamo parlato molto, Cr7 parla bene lo spagnolo. A un certo punto se ne sono andati tutti e lui è rimasto con me e altri due ragazzi, uno spagnolo e uno uruguayano. Rideva insieme a noi".



Sul futuro: "Spero di restare qui il più a lungo possibile. Mi ha colpito tutto di questo mondo: l'organizzazione, la struttura, sono cose di un altro livello. È un privilegio essere in un club così grande come la Juve. Ho anche imparato abbastanza bene la lingua italiana, anche se a volte mi confondo".