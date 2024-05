Juventus, standing ovation e cori per Alex Sandro: lacrime al momento del cambio

gettyimages

, all’ultima partita con la maglia della Juventus in virtù del fatto che il club ha già comunicato che non estenderà il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno., la rete del raddoppio con il quale la Vecchia Signora ha sconfitto il Monza per 2-0 all’Allianz Stadium, nel corso dell’ultima partita di campionato di Serie A 2023/24.Ma in questi suoi ultimi 74 minuti in maglia bianconera, è arrivato anche il raggiungimento di un traguardo storico: lAl momento della sua sostituzione (minuto 74, è entrato Djalo, al debutto con la Juve, al suo posto),Un tributo sentito di tutto l'Allianz Stadium al momento del giro di campo con la Coppa Italia in mano, ultimo trofeo vinto a Torino. Al termine della sfida contro la formazione di Palladino, inoltre, il presidente della Juventus Ferrero ha donato ad Alex Sandro una maglietta bianconera con la scritta 327, ovvero il numero di presenze totalizzare nella sua esperienza alla Vecchia Signora.

. Arrivato a Torino nel 2015, il giocatore sudamericano appare orientato a fare ritorno nel suo Paese, dove il San Paolo ha avviato i primi contatti nelle passate settimane. Sembra tramontana invece l’ipotesi di un trasferimento in Arabia Saudita.