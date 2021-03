La Juventus è sempre molto attenta sui migliori giovani italiani. Tra questi c'è sicuramente Diego Stramaccioni, difensore dal grande fisico che tanto bene sta facendo con la maglia della Vis Pesaro. Arrivato nelle Marche in prestito dal club bianconero, Stramaccioni può giocare sia da difensore centrale che da esterno. Abbina una buona qualità tecnica al grande capacità in marcatura. Un prospetto molto interessante per il futuro...