Momento d’oro per Diego Stramaccioni, forte difensore centrale classe 2001 della Juventus under 23. Domenica scorsa è stato il migliore in campo contro il Lecco nella vittoria ottenuta dai bianconeri sul Lecco per 1-0. Un autentico muro dove sono andate a infrangersi tutte le velleità della formazione lombarda. L’ex Perugia e Vis Pesaro è stato convocato nella nazionale under 20 per il doppio impegno nel Torneo 8 nazioni. La Juve ha in casa il difensore del futuro.