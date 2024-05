Juventus su Calafiori, il Bologna pensa a Provstgaard

40 minuti fa



La Juventus tratta il difensore del Bologna, Riccardo Calafiori (classe 2002 ex Roma e Genoa). Arrivato nello scorso mercato estivo dagli svizzeri del Basilea per 4 milioni di euro, è sotto contratto fino a giugno 2027.



Anche in vista di una sua possibile cessione, il Bologna mette gli occhi su Oliver Provstgaard. Si tratta di un difensore centrale danese di piede sinistro. Classe 2003, è sotto contratto col Vejle Boldklub fino a giugno 2026. Sempre secondo Sky, sulle sue tracce c'è anche il Parma, neo-promosso in Serie A.