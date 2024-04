Tutti vogliono Calafiori: spunta il Bayer Leverkusen, la situazione tra Juventus e Napoli

. Versatile, preciso, ottimo in entrambe le fasi, giovane e in grande crescita: piovono a non finire gli elogi per la stagione del difensore delche, non a caso, continua ad attirare su di sé le attenzioni di squadre di primissimo livello. Non solo, per l'ex Roma e Basilea non mancano, ad aggiungersi ad un lungo elenco di pretendenti già in fila da tempo.Le ambizioni delper la prossima stagione sono chiare e, dopo la conferma di Xabi Alonso e Florian Wirtz, l'obiettivo è rinforzarsi per puntare a traguardi ambiziosi anche in Champions, dopo la vittoria della Bundesliga di quest'anno. Per farlo, i tedeschi avranno bisogno di rinforzarsi ulteriormente. Motivo per cui quello di, anche in ragione della sua pregressa esperienza all'estero. Oltre alle ottime doti messe in mostra sotto la guida di Thiago Motta, Calafiori può annoverare nel taccuino delle sue esperienze anche una stagione al, in Svizzera, squadra a cui il Bologna dovrà ildel 2002. Da sottolineare che - come riporta la Bild - non si tratta dell'unico nome valutato dal Leverkusen, che è attento anche al profilo die attualmente in prestito al Deportivo Alaves.

In Italia, Calafiori ha estimatori un po' dappertutto. Ilci aveva pensato ad agosto 2023 per sostituire il partente Ballo-Touré, lae ilci pensano ora che la finestra estiva si avvicina a grandi falcate. In particolare, sono i bianconeri a tenere in grande considerazione il ventunenne, con la situazione legata alla panchina juventina che potrebbe accelerare l'avvicinamento delle parti. Se Allegri dovesse infatti lasciare la Juventus a fine campionato e- attuale allenatore di Calafiori - dovesse prendere il suo posto, non è certamente da escludere che il tecnico italo-brasiliano possa portarlo con sé a Torino.: Calafiori rimane tra gli obiettivi principali, nonostante l'alta valutazione che ne fa il Bologna:, visto anche il contrattosiglato un anno fa con i felsinei. Insomma, sembra che il mercato attorno al gioiello di Motta sia pronto ad accendersi definitivamente.