Juventus su Calafiori, il Bologna studia il sostituto

La Juventus tenta Riccardo Calafiori. Il difensore classe 2002 è diventato uno dei punti fermi del Bologna di Thiago Motta,. Arrivato in rossoblu per 4 milioni di euro, le sue prestazioni hanno portato gli occhi dei top club su di lui e, riporta La Gazzetta dello Sport, la Juve ci sta pensando sul serio.



Nel caso in cui l'ex Roma dovesse partire direzione Torino, gli emiliani si starebbero già guardando attorno. Sartori sta seguendo Facundo Gonzalez, centrale uruguaiano che veste la maglia della Sampdoria, ma di proprietà della Juventus. Possibile un'operazione in prestito.