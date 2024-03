Juventus su Calafiori, la mossa per convincere il Bologna

un' ora fa



Settimana dopo settimana, si consolida il ruolo di obiettivo di mercato in casa Juventus per Riccardo Calafiori. Con il Bologna che ha già vinto la scommessa e ora fissa il prezzo ben oltre i 15-20 milioni. E i bianconeri hanno però altri assi nella manica. Come quello che porterebbe Facundo Gonzalez, oggi in prestito alla Sampdoria, in rossoblù.