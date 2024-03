Juventus su Calafiori: la valutazione del Bologna e l'idea di Giuntoli

Redazione CM

Una prima scelta per la difesa. Giovane, di talento e polivalente, tutto quello che cerca Cristiano Giuntoli e che serve alla Juventus. E' Riccardo Calafiori il primo nome sulla lista dei bianconeri, che in estate faranno un profondo restyling del reparto arretrato. Serve altro oltre a Djalò, strappato al Lille lo scorso gennaio per 3,5 milioni più bonus, la probabile partenza di Alex Sandro, che ha il contratto in scadenza e al momento non ha ricevuto una proposto di rinnovo, le situazioni in bilico di Rugani e Bremer obbligano la squadra mercato della Juve a fare attente valutazioni



BREMER - Da monitorare soprattutto la posizione del brasiliano, che ha un lungo accordo con la Juventus, fino al 30 giugno 2028, ed è un obiettivo di mercato dei club inglesi, con il Manchester United in prima linea. Da Torino non c'è l'idea di cederlo, ma se dovesse arrivare un'offerta superiore ai 60 milioni di euro verrà presa in considerazione. L'anno scorso la Juventus ha chiuso il bilancio con un passivo di 123,7 milioni, quest'anno, senza gli introiti di coppe, la situazione non è destinata a migliorare. Per questo nessun giocatore può essere etichettato come incedibile.



CALAFIORI - E' presto per capire la strategia della Juventus, ma Calafiori piace molto (anche domenica sugli spalti del Gewiss Stadium di Bergamo per Atalanta-Bologna c'è erano gli scout bianconeri) e verrà fatto un tentativo in estate. Secondo La Gazzetta dello Sport il Bologna lo valuta tra i 25 e i 30 milioni di euro, un prezzo che potrebbe impennarsi in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Giuntoli per abbassare la parte cash potrebbe inserire nell'affare una o più pedine, tra queste c'è Facundo Gonzalez, difensore uruguaiano attualmente è in prestito alla Sampdoria.