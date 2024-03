Juventus su Greenwood: insieme a Felipe Anderson e... Chiesa

La Juventus mette le ali sul mercato per tornare a volare in alto. I dirigenti bianconeri stanno progettando una squadra per giocare con un tridente d'attacco. In questo senso si spiega l'interesse per Mason Greenwood. L'attaccante esterno è in prestito al club spagnolo del Getafe, dove finora in questa stagione ha segnato 8 gol e servito 5 assist. Il suo cartellino è di proprietà del Manchester United, con cui è sotto contratto fino a giugno 2025.



IL PROCESSO - Classe 2001, l'inglese si è messo alle spalle una delicata vicenda extra-calcistica: a gennaio del 2022 fu arrestato per violenza e stupro sulla sua compagna Harriet, la quale ha poi ritirato le accuse, così il processo si è chiuso con un nulla di fatto e la coppia è tornata a vivere insieme. Nel frattempo Greenwood, che era stato sospeso dal Manchester United, non ha giocato per un anno e mezzo fino a luglio 2023.



CHIESA E FELIPE ANDERSON - L'interesse della Juventus per Greenwood non esclude né l'arrivo del brasiliano Felipe Anderson dalla Lazio a parametro zero, né il rinnovo del contratto di Federico Chiesa. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, i contatti proseguono e l'ottimismo cresce per entrambi. In particolare per il nazionale italiano, in scadenza di contratto a giugno 2025, si ragiona su un "prolungamento ponte" di un anno fino al 2026: una soluzione che consentirebbe a tutti di guadagnare tempo.