Manchester United, Greenwood può tornare? Ratcliffe: 'Per noi inedito, valutiamo diverse cose'

Mason Greenwood, ala del Manchester United in prestito in Spagna al Getafe dove ha messo a segno 7 reti in Liga, ha visto sollevate tutte le accuse di violenza verso la compagna nei suoi confronti e sogna il ritorno a Old Trafford nella prossima stagione.

Ha parlato di questa possibilità Sir Jim Ratcliffe, intervenuto a The Athletic: "E' un nostro giocatore, ma la situazione è inedita per noi. Dovremo guardare i fatti e poi giudicare, tenendo conto dei valori del club. Toccherà valutare varie cose: se sarà un bravo ragazzo, se saremo tranquilli nel farlo giocare per lo United e se il pubblico lo accetterà. Allora lì sì che potremo prendere una decisione".