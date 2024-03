Juventus su Jorginho, si riprende Arsenal e Italia: le idee di Spalletti a 100 giorni da Euro 2024

Cristian Giudici

Countdown. Mancano cento giorni all'inizio di Euro 2024. Venerdì 14 giugno i padroni di casa della Germania sfidano la Scozia a Monaco di Baviera. L'Italia debutta contro l'Albania 24 ore più tardi a Dortmund. Spalletti può sfruttare quattro amichevoli per fare le prove generali: prima a marzo durante la sosta con Venezuela ed Ecuador negli Stati Uniti, poi a inizio giugno in casa con Turchia e Bosnia-Erzegovina. In alternativa al 4-3-3, il ct studia a tavolino un nuovo sistema di gioco: il 3-4-2-1. Entrambe le soluzioni non chiudono la porta della Nazionale a Jorginho. Un elemento unico, infatti non ci sono altri calciatori italiani con le sue caratteristiche.



REGISTA RITROVATO - Accantonato nelle prime quattro convocazioni di Spalletti, il 32enne centrocampista ex Napoli si riprende l'Italia a novembre nelle ultime due gare di qualificazioni europee con Macedonia del Nord e Ucraina, schierato titolare davanti alla difesa. Nel suo ritorno in Azzurro sbaglia il terzo rigore di fila due anni dopo gli errori con la Svizzera di Sommer, risultati fatali per la mancata qualificazione al Mondiale 2022 in Qatar. Poi gli serve altro tempo per riuscire a ritagliarsi più spazio anche nell'Arsenal, dove a dicembre e a gennaio non gioca mai dall'inizio in Premier League. La svolta arriva nello scontro diretto vinto 3-1 col Liverpool a inizio febbraio, dopo Arteta lo schiera titolare anche nelle ultime due gare di campionato contro Newcastle e Sheffield United.



FUTURO DA SCRIVERE - L'Arsenal sta valutando la possibilità di esercitare l'opzione per prolungare di un'altra stagione il suo contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Altrimenti Jorginho sarebbe pronto a prendere in considerazione altre offerte, vedendo di buon occhio un ritorno in Serie A. Dove ha già vestito le maglie di Hellas Verona e Napoli prima di emigrare in Inghilterra, passando nell'estate del 2018 per 57 milioni di euro al Chelsea, che poi nel mercato invernale del 2023 lo vende all'Arsenal per 11,3 milioni di euro con un ingaggio da 6,5 milioni di euro netti all'anno. Ora sulle sue tracce c'è anche la Juventus, alla ricerca di più rinforzi a centrocampo in vista della prossima stagione. Ma questa è un'altra storia. Prima di pensare al mercato, Jorginho vuole vincere con l'Arsenal e convincere Spalletti a puntare ancora su di lui.