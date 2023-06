La Juve si muove e inizia a deliberare le prime strategie sul mercato. Tra lunedì e martedì il nuovo direttore sportivo Manna incontrerà l’Empoli per iniziare a entrare nel vivo delle discussioni per diversi giocatori che potrebbero fare al caso della Vecchia Signora.



PARISI E RANOCCHIA- All’Empoli piace molto Filippo Ranocchia, talento classe 2001 nell’ultima stagione in prestito al Monza. Con la Juve si ragiona per un’acquisizione a titolo definitivo per circa 6 milioni. E questa trattativa può viaggiare sullo stesso binario di Fabiano Parisi, terzino sinistro che tanto piace al club bianconero e che ha una valutazione di circa 15 milioni di euro.



GLI ALTRI NOMI- Tra Juventus ed Empoli il discorso può allargarsi anche ad altri giocatori: i bianconeri apprezzano molto sia Guglielmo Vicario che Jacopo Fazzini, il ds azzurro Pietro Accardi chiederà informazioni anche su altri giovani. Con Filippo Ranocchia che resta un obiettivo molto concreto per regalare qualità e muscoli al centrocampo di Paolo Zanetti.