La Juventus mette sul piatto Zakaria per arrivare a Milinkovic. Il nome del mediano svizzero classe '96 è la novità degli ultimi giorni nella corsa al serbo, che vede impegnati i bianconeri nel tentativo di battere la concorrenza di Milan e Inter. Lazio e Juve hanno in programma un incontro all'inizio della prossima settimana e proprio la carta delle contropartite può risultare decisiva. A Formello infatti vorrebbero trattenere Luca Pellegrini, ma da Torino non c'è alcuna intenzione di negoziare un nuovo prestito. Si punterà ad inserire il cartellino del terzino sinistro nella trattativa e, per abbassare ulteriormente il prezzo del Sergente, la dirigenza juventina ha proposto a Lotito anche il profilo del roccioso centrocampista di origini congolesi, rientrante dal prestito al Chelsea.



Un'opzione che può diventare interessante per la Lazio: Zakaria conosce già il campionato italiano, ma ha pure la giusta esperienza internazionale, proprio come vuole Sarri. Alto un metro e novanta, sostituirebbe Milinkovic anche come torre in mezzo al campo per lottare sui palloni alti. Se il tecnico toscano darà il suo avallo la pista potrebbe quindi svilupparsi nel giro di poco tempo.