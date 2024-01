Juventus, Szczesny polemico: 'Giusto il rosso a Milik. Come Berardi e Malinovskyi, tutti e 3 espulsi...'

Nessuno fa drammi in casa Juventus, la linea comunicativa che è stata intrapresa è quella di lasciar correre tutto sommato episodi più o meno controversi. Sull'espulsione ad Arek Milik per esempio Max Allegri ha tagliato corto: “Noi dobbiamo solamente pensare a giocare e a sbagliare il meno possibile”, il messaggio del tecnico bianconero. Con lo stesso centravanti polacco che via social ha preferito chiedere scusa a tutti per l'errore commesso: “Mi dispiace, non volevo mettere in difficoltà i miei compagni, non era mia intenzione…chiedo scusa. Forza Juve”. Però arrivati a questo punto della stagione c'è anche chi preferisce buttarla sul sarcasmo, con una frecciata che arriva dritta al bersaglio. È Wocjiech Szczesny a sferrarla in zona mista, commentando così l'episodio dell'espulsione di Milik dopo l'intervento della squadra Var. Un rosso ritenuto giusto anche dal portiere della Juve, che pure sottolinea la diversità di trattamento in situazioni simili con la squadra bianconera in quei casi penalizzata, contro Sassuolo e Genoa: “Sul rosso di Milik nessuno hai dei dubbi, è espulsione. È la stessa dinamica del fallo di Berardi con il Sassuolo e Malinovskyi con il Genoa: tutti e tre rossi giustamente fischiati…”. E che il dibattito ora si sposti sui social...