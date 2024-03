Juventus, Tacconi: 'Noi avevamo Furino e Tardelli, ora vedo dei gattini in campo. Squadra piatta e noiosa'

25 minuti fa

1

Altra sconfitta per la Juve. La squadra di Allegri cade anche a Roma, in casa della Lazio e vede negli specchietti l'arrivo delle rivali per la zona Champions League. Un momento no per i bianconeri che hanno raccolto la miseria di sette punti nelle ultime 9 giornate con una sola vittoria in due mesi (quella in extremis per 3-2 col Frosinone. E sui social divampa la protesta dei tifosi che hanno rispolverato l'hashtag #AllegriOut.



L'ANALISI - Le critiche al livornese arrivano però anche dagli ex giocatori bianconeri. Tra questi Stefano Tacconi, colpito un anno fa da un aneurisma e ora tornato a vivere la vita di prima. Della squadra di Allegri, ha parlato a Sport Week, queste le sue parole. "Certo che sono ancora tifoso della Juve, però…. Questa Juve non ci azzecca nulla, il gioco di Allegri è noioso e la squadra piatta. Noi avevamo Furino e Tardelli, oggi vedo tanti gattini".