La Juventus ha dovuto incassare il "no" di Antonio Rudiger, difensore del Chelsea che si trasferirà al Real Madrid e ha perso le speranze su Frenkie de Jong, troppo costoso per i bianconeri. Rimangono, come obiettivi principali, Angel Di Maria del Psg e e Jorginho, in uscita dal Chelsea. Lo scrive oggi il Corriere dello Sport.