Sembrava esser giunto il momento della “resa dei conti” tra la Juventus e l’entourage di Paulo Dybala, ma l’incontro per il rinnovo è saltato ancora una volta. Continui rinvii tengono sulle spine il popolo bianconero lasciando possibilità concrete alle altre società interessate di mettere il colpo, per di più a parametro zero. Nonostante però il continuo tira e molla tra le parti, per gli esperti, sarà un "derby d’Italia" tra la Juventus, con una permanenza a Torino favorita in quota a 2, e l’Inter con un passaggio in nerazzurro che vale 3,50 volte la posta. Come riporta agipronews sale invece a 6 la prima opzione estera per Dybala, il Barcellona, seguita dal Tottenham di Antonio Conte a 8. Più attardate Atletico Madrid e i due club di Manchester, City e United, proposti a 12, con le altre italiane tra le retrovie. Sembra infatti impossibile per Milan, a 50, e Napoli a 75, inserirsi nella lotta per la “Joya”