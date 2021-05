La Juventus è crollata sotto i colpi delnella partita che può valere una stagione. Nel mirino della critica c'è l'operato di Andrea Pirlo, il cui futuro è sempre più lontano da Torino. Almeno due scelte si sono rivelate fallimentari:Che nei 10 minuti avuti a disposizione ha creato almeno un'occasione da gol contro il nulla cosmico dell'attaccante spagnolo. La Joyao, la bocciatura di ieri sera può segnare il punto di rottura definitivo in una stagione dove non sono mancati momenti di alta tensione tra le parti.Andrea Agnelli e Fabio Paratici non hanno cambiato idea sull'argentino. L'ex Palermo è sul mercato. Anzi, continua ad essere spinto sempre più fuori dalla Juventus.. Ma non sarà facile: il Psg, con il rinnovo di Neymar, è uscito in maniera quasi definitiva dalla corsa. Un'altra opzione poteva essere il Barcellona che però sta concentrando il lavoro su altri obiettivi:- In casa Juventus cresce la paura per un possibile addio di Dybala a parametro zero. Paulo non sta spingendo per lasciare il club fin da subito, consapevole che quel contratto in scadenza tra un anno gli potrebbe aprire scenari a sorpresa.Completamente diversa la visione della Juventus che è sempre aperta al prolungamento del contratto ma solo confermando le cifre attuali: 7,3 milioni (bonus inclusi), a stagione. Il caso Dybala non si sgonfia, la tensione tra le parti è alla stelle.