Christian Eriksen, centrocampista del Tottenham in scadenza di contratto nel giugno 2020, è sempre nel mirino della Juventus. Come scrive il Corriere dello Sport, prima di provare l'affondo decisivo, però, i bianconeri devono cedere Khedira e Matuidi: il primo ha diversi estimatori tra Premier e Turchia, il secondo invece piace in Ligue 1.