Juventus, tentazione Alcaraz per Allegri: ecco chi rischia il posto

La Juventus, reduce da un punto nelle ultime due partite, con la delusione della sconfitta nello scontro diretto con l’Inter capolista, vuole ripartire per mantenere vivo il sogno scudetto. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, Carlos Alcaraz può essere lanciato dal 1’ da Massimiliano Allegri. Tra le soluzioni studiate da Allegri per l’immediato futuro, c’è anche e soprattutto quella che prevede l’innesto del nuovo acquisto argentino e un piccolo cambio di modulo: dal 3-5-2 al 3-4-2-1.



CHI RISCHIA - Ma al posto di chi potrebbe giocare il giocatore in prestito dal Southampton? In caso di utilizzo dell’argentino, a perdere il posto potrebbe essere Filip Kostic, visto l’altalenante rendimento avuto in stagione. In tal caso, ci sarebbe lo spostamento di Cambiaso sulla corsia sinistra, con Mckennie che tornerebbe a giocare da esterno, come già fatto nel corso di quest’annata.