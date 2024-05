Juventus, Thiago Motta "il più forte dello spazio": l'investitura di Buffon e l'errore da non fare

gettyimages

, a partire dal Motta calciatore. Ricordate le parole pronunciate dall'ex portiere della Nazionale alla Bobo TV, a marzo 2023? "In Italia non capiscono un c... e sapete quand’è che l’ho capito? Quando in Nazionale contestavano Thiago Motta. E io dicevo ma questi qui non capiscono una s... di calcio,, ha un peso specifico enorme e questi contestavano Thiago Motta".A distanza di poco più di un anno,, che nel frattempo è diventato capo delegazione degli Azzurri, t, che si appresta a diventare il nuovo allenatore della Juventus, dopo aver condotto il Bologna a una storica qualificazione alla Champions League: "Thiago Motta alla Juventus? Quello che ha dimostrato in questi anni, perché secondo me anche a, è il risultato di un allenatore che- riporta LaPresse -. La Juventus, probabilmente, volendo cercare di dare nuova linfa al progetto,, anche suggestivo, secondo me ha avuto il. Secondo me è un".

Buffon aggiunge, come riferisce Sportmediaset: "Non sono più nella Juve da 3-4 anni, non posso conoscere nello specifico quali sono le problematiche ma posso farmi delle idee., di indicazione e di volontà da parte della società. Conoscendo Thiago e il percorso che ha fatto, voglio dire che gli va dato il giusto tempo.".Thiago Motta ha grandi qualità e potenzialità, e la Juventus con lui pensa a una svolta idelogica, ma al tecnico (e al nuovo progetto guidato da Cristiano Giuntoli). Ce ne sarà in un club che ha come motto "vincere non è importante, è l'unica cosa che conta"?